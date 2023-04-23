مصرية في حب السودان – رقية أشرف صانعة محتوى تدعو للسودانيين بالأمان والسعادة





طالبت صانعة المحتوى المصرية رقية أشرف متابعيها بالدعوة للسودانيين بالأمان والسعادة والحفظ من الشر، وذلك من خلال صفحاتها الرسمية حيث يفوق عدد متابعيها المليون على فيسبوك وانستقرام.

وبعد اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الحالي انطلقت العديد من المبادرات المجتمعية لمساعدة الآخرين في ظل المعاناة وصعوبة التواصل والحصول على الاحتياجات اليومية، وكان من اللافت مشاركة صانعة المحتوى “رقية اشرف” في مطالبتها بالدعوة لحفظ السودان وأهله؛ وسط تفاعل منقطع النظير من متابعيها من مختلف الدول.

الخطوة التي قامت بها “رقية أشرف” من خلال منصاتها الرقمية وجدت تعاطفاً كبيراً من أهل السودان حيث قاموا بالرد على منشوراتها ومشاركتها وشكرها على نيتها الطيبة ومبادرتها الراقية.

وكانت “رقية أشرف” قبل عيد الفطر المبارك قد قامت بحلاقة شعر رأس والدها وتجهيزه للعيد ونشرت فيديو بذلك على صفحاتها، ما لمس عاطفة ووجدان المتفاعلين معها وأبدوا استحسانهم لخطوتها تلك.

وتشتهر صانعة المحتوى المصرية “رقية أشرف” بحسب رصد “كوش نيوز” بأسلوب جذاب ومهذب وتواضع في التفاعل مع الآخرين على شبكات التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة براند خاصة بها.

ويأمل السودانيون في نهاية سريعة للحرب الدائرة وعودة الحياة إلى طبيعتها وسيادة الأمن والاستقرار في أقرب وقت.

الخرطوم (كوش نيوز)