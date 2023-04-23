شاهد بالفيديو.. خروج أكثر من 6000 ألف سجين من سجن سوبا بعد أن داهمه أفراد من الدعم السريع والسجناء ينتشرون في الشوارع ويتجاهلون مساعدة “الدعامة” ويهتفون باسم الجيش





وثقت صحيفة القضية السودانية وعبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للحظة خروج المساجين من سجن سوبا بالخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أجرت الصحيفة لقاءات مع السجناء الذين خرجوا وانتشروا في الشوارع في طريقهم لمنازلهم بالعاصمة وولايات السودان المختلفة.

وأكد بعض المتحدثين أنهم تعرضوا لظروف قاسية بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة, حيث فقدوا الماء والطعام طوال فترة الاشتباكات الأمر الذي دفعهم للتظاهر داخل السجن.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد الكثير منهم أن سبب خروجهم هو مداهمة قوات الدعم السريع للسجن ما دفعهم لمغادرته.

كما ذكروا أنهم وبعد إطلاق سراحهم يعيشون في وضع أفضل وبمعنويات عالية, حيث هتف عدد منهم أثناء سيرهم باسم الجيش متجاهلين مساعدة قوات الدعم السريع لهم والتي أسهمت في خروجهم من محبسهم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين