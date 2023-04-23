الجيش: تم التعدي على دار الهاتف بالخرطوم وقطع اتصال الانترنت بشبكة سوداني





*القيادة العامة للقوات المسلحة*

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣م

سعت ٠٠ :٧

نجحت اليوم عمليات إخلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا بعض الدول بالرغم من محاولات المليشيا المتمرده عرقلة العملية ، من خلال اعتراض البعثة القطرية والتي تعرضت للنهب ، والبعثة الفرنسية التي تم اعتراض موكبها في الطريق إلى وادي سيدنا مما اضطرها إلى العودة وتأخير موعد إقلاع طائرتها .

عمليات الإخلاء التي تم تنسيقها بواسطة القوات المسلحة واكتملت اليوم تفاصيلها كالاتي:

البعثيين القطرية والأردنية عن طريق البر إلى بورتسودان ومنها جوا إلى وجهتيها النهائيتين .

البعثات التي تم إخلاؤها جوا عن طريق وادي سيدنا هي بعثات الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا ، ألمانيا ، فرنسا .

وسيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول .

وعلي صعيد متصل ، تواصلت اليوم التحركات العسكرية للمليشيا المتمردة داخل ولاية الخرطوم للإستيلاء على بعض المرافق الإستراتيجية وتخريبها حيث تم التعدي على دار الهاتف بالخرطوم وقطع اتصال الانترنت بشبكة سوداني ، بجانب محاولة الاستيلاء على مصفاة الجيلي في إطار سياستهم التي تقوم على محاولات ابتزاز الدولة .

إضافة إلى مواصلة مليشيا التمرد للقصف المدفعي لبعض المناطق المحيطة بالقيادة العامة واعتراض حركة المواطنين باقامة نقاط التفتيش ببعض مناطق العاصمة والعمل على نشر الفوضى باقتحام بعض السجون وإجبار الشرطة على إطلاق سراح النزلاء وبينهم محكومون بجرائم خطيرة .

تطمئن القوات المسلحة شعبها بأنها ستظل قوية ومتماسكة وموحدة الهدف والإرادة و ستستكمل مهمتها العسكرية في التصدي وتحقيق النصر وتخليص البلاد من هذه الأوضاع التي تسببت فيه مليشيا متمردة وضعت هدف الإستيلاء على البلاد بكل تاريخها وتسخيرها لصالحها بصورة لا مكان فيها للمصلحة الوطنية ، وسنحقق لشعبنا نصرا مؤزرا وقريبا بإذن الله .

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*