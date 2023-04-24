الجيش: الموقف مستقر بشكل ملحوظ وتستمر قواتنا في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم





*القيادة العامة للقوات المسلحة*

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣م

الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ وتستمر قواتنا في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية .

تبعثرت مجموعات المليشيا المتمردة على نطاق واسع بالخرطوم و أجزاء محدودة من الخرطوم بحري وسط الأحياء للإحتماء بهذه التجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروع بشرية.

مازالت الأبواق الإعلامية للمتمردين مستمرة في بث نفس الأكاذيب المتكررة منذ اليوم الأول والتي أصبحت غير مقنعة للمواطن بشأن الإستيلاء على مراكز القيادة العسكرية والقصر الجمهوري ومدينة جياد الصناعية ومراكز استراتيجية أخرى وهذا غير صحيح.

مازالت الإتصالات مع القيادة من قبل دول مختلفة مستمرة بشأن إجلاء البعثات وستستمر هذه العمليات بنفس درجة التنسيق التي أجريت أمس.

تجدد القوات المسلحة نداءاتها لأفراد مليشيا الدعم السريع بأن مؤسستهم السابقة لم يعد لها مكان ضمن المنظومة الأمنية بالبلاد بعد تمردها ، وبالتالي ندعوهم للإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية والخروج من دائرة التمرد على الدولة ، وذلك عن طريق التبليغ لأقرب وحدة عسكرية وسيتم استيعابهم بجيش البلاد من تاريخ التبليغ طبقا لقرارات السيد القائد العام للقوات المسلحة.

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*