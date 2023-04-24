وفاة مريض بعد ان اخرجته قوات الدعم السريع من العناية المكثفة بمستشفى في الخرطوم





وفاة مريض بعد ان اخرجته قوات الدعم السريع من العناية المكثفة بمستشفى شرق النيل.

وطالبت مليشيا الدعم السريع كل اسر المرضى بان يخرجوا مرضاهم بما فيهم المرضى بالعناية المكثفة.

اخرجوهم بالقوة حتى يدخلوا الجرحى التابعين للدعم السريع وتصبح المستشفى مكان للاختباء حتى لا يتم ضربهم ولعلاج مصابي الدعم السريع فقط .

بعد أن اخرجوهم قامت أسرة المريض بالذهاب به للحاج يوسف للبحث عن مستشفى اخر ولم يجدوا فقرروا اليوم بنقله لمستشفى مدني وفاضت روحه بعد الوصول للمستشفى لانه كان يحتاج للعناية المكثفة التي حرمها منه الدعم السريع.

الصحفي عمر الشيخ