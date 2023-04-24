الكاف يهنئ الحكم السوداني محمود شانتير ويختاره من ضمن حكام النخبة الكبار في أفريقيا بعد نجاحه في إدارة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي





فاجأت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم السوداني محمود إسماعيل شنتر، حكم مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أدائه في مباراة الأمس على ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات متداولة على مواقع التواصل المصرية والعربية: (تم الحديث مع الحكم عقب نهاية المباراة وتقديم التهنئة له على أدائه في مباراة الأهلي والرجاء).

وتابع الكاف: (أبلغناه بأنه سيكون من ضمن فئة حكام النخبة الكبار التي تدير مباريات مهمة في القارة السمراء خلال الفترة المقبلة، بعد مرور المباراة بسلام بين الفريقين خاصة أن الأهلي كان طالب باحتساب ركلة جزاء، إلا أن قرار الحكم كان صحيحا).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين