شاهد بالفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تسأل عن حقيقة الأخبار التي تؤكد هروب قيادات النظام السابق ومن ضمنهم البشير من سجن كوبر؟ وحميدتي يجيبها: (البشير مفروض يكون عاقل وما يسمع كلام البرهان)





استضافت المذيعة السودانية تسابيح مبارك خاطر في مداخلة هاتفية عبر قناة سكاي نيوز عربية قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وبحسب المداخلة التي تابعها محرر موقع النيلين فقد طرحت تسابيح سؤال على حميدتي عن حقيقة الأخبار التي تؤكد هروب قيادات النظام السابق ومن ضمنهم البشير من سجن كوبر؟.



قائد الدعم السريع الذي يدخل في صراعات هذه الأيام مع الجيش أجابها بأنه أكد أن سجن كوبر هو حالياً في يد قوات الجيش بقيادة البرهان.

لكنه عاد وأكد بحسب رصد موقع النيلين بأنه سمع أخبار بإطلاق سراح جميع المساجين, وطالب حميدتي البشير بأن يكون عاقلاً ولا يخرج من محبسه ولا يستمع لبرهان وعصابته وأن ينتظر حتى تأتى دولة العدالة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين