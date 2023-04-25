الجيش في السودان يبعث برسالة مطمئنة





تقول القوات المسلحة إن المليشيا المتمردة ما زالت تواصل خرق الهدنة المعلنة بتكثيف التحركات العسكرية ومحاولة استغلال الموقف.

قالت القوات المسلحة في السودان، الثلاثاء، إن قيادة وأفراد الجيش في أحسن حالاتهم المعنوية والقتالية، وأتم الجاهزية للاستمرار في أداء واجبهم الوطني المقدس في دحر فلول المتمردين.

وأفاد الجيش في تعميم صحفي، أنه سيتم جني ثمار ذلك الصمود قريبا نصرا مبينا ووطنا آمنا مستقرا خالي من مليشيا الغدر والخيانة والتخريب.

وجدد الجيش الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بالاستمرار في النأي بأنفسهم عن هذه المحرقة التي لا فائدة منها والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة لخدمة البلاد بدلا عن الزج بأنفسهم في خدمة أهداف ذاتية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.

باج نيوز