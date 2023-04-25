القوات المسلحة تجدد نداءاتها للمتمردين بالتوقف عن المشاركة في هذه الحرب غير المشروعة على الدولة





القيادة العامة للقوات المسلحة

الثلاثاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٣م

الزمن ٥٠ : ٨ مساءا

الموقف العملياتي مستقر لحد كبير إلا من الخروقات التي قامت بها المليشيا المتمردة ومحاولاتهم القيام بعمليات تحشيد إضافية لقواتهم المندحرة من كردفان ودارفور عن طريق شارع الصادرات، ومحاولة إمداد قواتهم بالذخائر من منطقة مستودعهم بالجيلي لكنها باءت جميعا بالفشل وتحولت إلى نكبات عسكرية لهم.

الموقف في جميع الولايات مستقر تماما وشهدت عدة مناطق تسليم أعداد كبيرة من أفراد المليشيا المتمردة لأنفسهم ومعداتهم استجابة لصوت العقل وحقنا للدماء.

شهدت مناطق واسعة من العاصمة حوادث نهب لممتلكات المواطنين ونهب لمخازن شركة دال وسيقا وشركة إل جي بمدينة بحري، إضافة لنهب لبعض سيارات توزيع المواد الغذائية لبعض الشركات في الحاج يوسف ونهب سيارات خاصة لمواطنين في منطقة شارع الستين وأحياء متفرقة بالعاصمة.

تجدد القوات المسلحة نداءاتها للمتمردين بالتوقف عن المشاركة في هذه الحرب غير المشروعة على الدولة وكسب إحترام الشعب، وذلك بهجر صفوف التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية لتسليم أسلحتهم ومعداتهم والانخراط في صفوف الخدمة العسكرية النظامية المتقيدة بالأنظمة واللوائح والتقاليد العسكرية، وليتخذوا مواقعهم في مسيرة بناء الوطن بدلا عن أن يكونوا أداة لنشر الفوضى والتدمير.

نطمئن شعبنا الأبي بأن أبناءهم في القوات المسلحة سيظلون على عهدهم وكلمتهم والإستماتة في حماية البلاد من مشروع التسلط والإستحواذ على البلاد تحت الشعارات التكتيكية الكذوب التي لم تعد تنطلي على أحد.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة