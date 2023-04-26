الخارجية: مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة تهاجم مقر رئاسة القوات المشتركة السودانية التشادية





وزارة الخارجية.

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان بشأن هجوم

مليشيا

قوات الدعم السريع المتمردة على مقر رئاسة القوات المشتركة السودانية التشادية بالجنينة

قامت قوة من قوات الدعم السريع المتمردة بشن هجوم غادر على رئاسة القوات المشتركة بمدينة الجنينة يوم الاثنين 24 أبريل 2023 الساعة 12 ظهرا.

أسفر الهجوم الغاشم عن تدمير مبنى رئاسة القوات المشتركة ونهب مواد تموينية ومواد الإمداد بالمقر. أصيب قائد القوات المشتركة من الجانب السوداني وعدد من الضباط والأفراد. احتسبت القوات المشتركة عدد من الشهداء، وتم أسرعدد اثنين من الضباط و52 فردا من الجنود تم تسليمهم إلى قيادة الدعم السريع المتمردة بمدينة الجنينة والتي قامت بدورها بتسليم الأسرى إلى قيادة القوات المشتركة بالجانب التشادي بمدينة أدري.

وإذ تستنكر حكومة السودان هذا الهجوم الغادر من مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة وانتهاكها للبروتوكول الأمني الموقع بين حكومتي السودان وتشاد، فإنها تأمل أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب لهذا الانتهاك السافر والهجوم الغادر على القوات المشتركة السودانية التشادية.

صدر في الخرطوم

الثلاثاء 25 أبريل 2023