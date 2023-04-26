مصر تعلن نقل بعثتها الدبلوماسية خارج الخرطوم





وفق بيان صادر.

أعلنت الخارجية المصرية نقل طاقم بعثتها الدبلوماسية والقنصلية والفنية في الخرطوم إلى موقع آخر بالسودان، جراء ما وصفته بتزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني الدعم السريع.

ولم يكشف البيان الصادر عن الخارجية عن الموقع الجديد الذي سينتقل إليه أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن طاقمها القنصلي في بورتسودان ووادي حلفا مستمرون في تقديم المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان.