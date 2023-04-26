مسيرة جماهيرية هادرة دعماً للقوات المسلحة بمروي





ضمن الإستنفار الشعبي المستمر لدعم وإسناد قيادة الفرقة (19) مشاة بمروي، سيرت مناطق الحامداب غرب، الدقاويت، الريان، التكر ، البلل ومجموعة قرى مشروع نوري الزراعي، القلعة، السقاي وجزر ترج ،إقري، إشيشي ، مسيرة جماهيرية هادرة دعماً وإسنادا لقيادة الفرقة (19) مشاة مروي أكدوا خلالها وقوفهم ومساندتهم للقوات المسلحة حتى تحقيق النصر ودحر التمرد الباغي .

ولدى مخاطبته المسيرة الجماهيرية أمام قيادة الفرقة بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود الفرقة، ترحم قائد الفرقة (19) مشاة مروي اللواء ركن سليمان كمال حاج الخضر على أرواح الشهداء، متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين .

وأشار إلى القوات المسلحة ماضية في تحقيق الإنتصارات ودحر المتمردين بإسناد واصطفاف شعبي كبير تحقيقا لشعار جيش واحد شعب واحد .

وأكد عدد من المواطنين بمروي على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات الشعبية والرسمية بما يمكن من تقديم الدعم المادي والمعنوي للقوات المسلحة تقديراً لأدوارها وواجباتها الوطنية في حفظ وحماية تراب الوطن.

هذا وتم خلال المسيرة تسليم مساهمات المناطق من المواد التموينية والخراف لقيادة الفرقة (19) مشاة.

مروي 26-4-2023 (سونا)