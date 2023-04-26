قائد الفرقة الأولى مشاة بمدني يشيد بدعم الجزيرة للقوات المسلحة





إمتدح الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته مساء اليوم برئاسة الفرقة الأولى مشاة بمدني قافلة الدعم والمؤازرة التي سيرتها قبيلة النفيدية بمحلية المناقل ، دور مجتمع الولاية في دعم وإسناد القوات المسلحة وإيواء المواطنين المتأثرين بالحرب وترحم والي الجزيرة على الشهداء متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين .

وأكد أن ولاية الجزيرة تقف مع القوات المسلحة في خندق واحد حتى تحقيق النصر الذي بات قريباً وبشر المواطنين بأن القوات المسلحة أصبحت قريبة من حسم مليشيا الدعم السريع المتمردة وأعلن أن أمر الطوارئ الذي أصدرته الولاية يهدف لمحاربة تجار الأزمات مؤكداً إكتمال الترتيبات لضخ البنزين في جميع المحطات إعتباراً من غد الخميس 27 أبريل بكميات كبيرة .

من جانبه حيا اللواء الركن أحمد الطيب عمر قائد الفرقة الأولى مشاة مواطني الولاية في الدعم المقدر للقوات المسلحة وقال إن الحرب ميزت الخبيث من الطيب وأظهرت معدن الشعب السوداني الأصيل الذي يدعم القوات المسلحة ويقف مع كل الخطوات التي قامت بها .

وأكد الأمير الطيب الإمام أمير قبيلة النفيدية وقوف القبيلة مع القوات المسلحة وقال نحمد الله الذي خلصنا من رتب الخلاء الذين يمثلون المليشيا المتمردة التي أرهقت البلاد بالنهب والسلب وقطع بجاهزية القبيلة لحماية الوطن.

مدني 26-4-2023 (سونا) –