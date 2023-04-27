مصير حميدتي مجهول.. عبدالرحيم دقلو اصبح مهمومًا فقط بحماية نفسه بعدد من اقاربه وانشقاقات في صفوف قواته





الموقف خلال ٢٤ساعة

اولا:تم رصد لتحركات التمرد من الغرب من شمال دارفور وغرب كردفان حيث تجمعت ١٥٢ عربه مقاتله واربع شاحنات كبيرة تحمل زخيره رشاشات ومضادات طيران تم التعامل معها في ارض كاشفه في منطقة ودبنده بغرب كردفان وتم تدمير المتحرك كاملًا عدا خمسة عشر عربه تم استلامها بحالة جيدة وقتل قائدها برتبة عقيد

ثانيًا: تم مسح وتمشيط المنطقة الواقعه مابين الأبيض حتي حدود النيل الابيض مرورًا بام روابه وخور ابوحبل

ثالثا:تم تحييد قوه قوامها ثلاثة وعشرون عربه بمنطقة النيل الابيض وجاري العمل مع القائد للتسليم

رابعًا:منطقة العمليات الاولي الخرطوم تمت محاصرة التمرد في المربعات وصالحة جوار الجامعة الاسلاميه وحي النخيل والمنصورة وكلها مناطق ذات كثافة سكانية عالية وسوف يتم التعامل معهم خلال ساعات بقوات نوعية متدربه علي قتال الأرض والشوارع

خامسًا:تم تدمير قوه قوامها ثمانية وعشرون عربه تدميرًا كاملًا بعد محاولتهم الهجوم علي المصفاة للمرة الثانية لاخذ تناكر وقود

سادسا:تم صد هجوم للتمرد علي القصر بشارع النيل وتدمير اربعه عربات مقاتلة

سابعا: تمت مطاردة التمرد من بداية شارع الستين وحتي نهايته عند انسحاب عددٍ خمسه وعشرون عربه من الرياض ت

ثامنا: نرصد تحركات للتمرد من الغرب وحدود السودان ليبيا في منطقة الكفرة

تاسعاً:التمرد يعاني من نقص حاد في زخيره المضادات مما جعله يقوم بتاجير عربات دفارات لنقل الزخيره عبر كراتين فواكه لكن استخبارتتا كانت ترصد تلك الحركة باختراق التمرد باحد الضباط الشي الذي جعلنا نتايع حركة اثنين دفار في منطقة الدروشاب حيث تم تدمير دفار والقبض على دفار اخر

أخيرا رغم الهدنة المعلنة ألا ان التمرد قام بخرقها بعد عشرة دقائق من إعلانها علمًا آن التمرد يعيش حالة نفسية سيئة للغاية بفقده الاتصال بالقادة الكبار وعدم معرفة مصير حميدتي المجهول وعدم ثبات عبدالرحيم دقلو الذي اصبح مهمومًا فقط بحماية نفسه بعدد اربعون عربه من اقاربه وبدات الانشقاقات منذ الامس واليوم

انتهي

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