شاهد بالفيديو.. مواطنو الكلاكلة بالخرطوم يقومون بطرد مراسل قناة الجزيرة من داخل أحد المنازل إلى خارج الحي بحجة أنه ينقل وقائع كاذبة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو قال ناشروه أنه لحظة هجوم مجموعة من سكان حي الكلاكلة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم على مراسل قناة الجزيرة بالخرطوم وقاموا بطرده من المنزل الذي كان يصور بداخله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجمهر العشرات من سكان الحي أمام المنزل الذي بداخله مراسل قناة الجزيرة أثناء تغطيته للأحداث التي شهدتها الكلاكلة.

حيث قام الأهالي بطرد المراسل رفقة مصوره خارج المنزل وطالبوه بالخروج من الحي بحجة أنه ينقل وقائع كاذبة وغير حقيقية للقناة التي يعمل بها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين