شاهد بالصورة والفيديو.. طيار حربي سوداني يوثق لحظة تحليقهم في الجو وقبل قصفهم لمعسكرات الدعم السريع والجمهور يمتدحهم ويصفهم بنسور الجو الجارحة





وثق طيار حربي سوداني وعبر مقطع فيديو وجد اهتماما وتفاعلا غير مسبوق لحظة تحليقه في الجو داخل الطائرة الحربية رفقة اثنين من زملائه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو الذي قام بتصويره الطيار الحربي كان قبل لحظات من قصفهم لمعسكرات الدعم السريع.

مقطع الفيديو حصد آلاف الاعجابات والتعليقات على الصفحات التي قامت بنشره, وتبارى الملعقون على كتابة تعليقات المدح والإشادة في حق الطيار وزملائه ووصفهم المتابعون بنسور الجو الجارحة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين