قيادة القوات المسلحة وافقت على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية





*القيادة العامة للقوات المسلحة*

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣م

سعت ٢٠ : ٧

بناءا على المساعي التي يبذلها الجانبين السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة ٧٢ ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.

تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية ، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض لحياة وممتلكات المواطنين للخطر.

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*