الجيش: رصدت قواتنا هروب حوالي 2000 من المتمردين على متن جرارات متجهة إلى خارج الخرطوم





القيادة العامة للقوات المسلحة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣م

سعت ١٥ : ٩

موجز الموقف اليوم

جرى خرق الهدنة المعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المتمردين، حيث تواصل القصف والقنص العشوائي على منطقة القيادة العامة وما حولها من مرافق ومؤسسات مدنية ومناطق سكنية مما تسبب في حدوث إصابات بين المدنيين.

تم سحق قوة من المتمردين حاولت الهجوم على أحد مواقعنا بشارع النيل مساء اليوم حيث قامت قواتنا بصد الهجوم وتكبيده خسائر فادحة وتدمير عربتين قتاليتين.

حاول المتمردون الهجوم على قواتنا بجنوب أم درمان إلا أن القوة تمكنت من صد وتدمير القوة المهاجمة .

أمرت قوة من المتمردين العاملين بموقع كبانيات سوداتل جنوب غرب حديقة القرشي بإطفاء الكهرباء مما تسبب في خروج كبانيات الخرطوم جنوب من الخدمه.

قام المتمردون بنهب مجمع أبراج الحجاز بتقاطع شارع الإنقاذ مع مستشفى البراحة .

قام المتمردون بارتكاب فظائع بحق سكان بري الدرايسة خلال اليوم حيث قتلوا بعض شباب المنطقة لرفضهم دخول قوة المتمردين للحي .

مارس المتمردون الإرهاب علي المواطنين بصينية الزعيم الأزهري بأم درمان وذلك بنهب ممتلكاتهم ومن ضمنها عربة توسان موديل ٢٠٢١ باللوحة خ١١ (٩٢٢) .

رصدت قواتنا هروب حوالي ٢٠٠٠ من المتمردين على متن جرارات متجهة إلى خارج الخرطوم من جهة الغرب، بجانب رصد هروب مجموعة أخرى على متن ٣٥ عربة لاندكروزر باتجاه سودري.

تشهد بقية ولايات البلاد استقرارا في الأوضاع الأمنية عدا الصراع القبلي الذي اندلع في ولاية غرب دارفور وتجري المحاولات لمحاصرته بالتنسيق مع السلطات المحلية.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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رابط البيان علي الصفحة الرسمية للقوات المسلحة

السودانية