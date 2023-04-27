شاهد بالصورة والفيديو.. مقابلة تلفزيونية تفجر المفاجأة السعيدة.. رجل يمني يلتقي إبنه السوداني بعد 35 سنة (تركته وهو جنين في بطن أمه السودانية الفاضلة وظللت أبحث عنه طوال هذه السنوات)





فجرت مقابلة تلفزيونية مفاجأة سعيدة لرجل يمني وإبنه السوداني الذي لم يقابله طوال 35 سنة وهي عمر الإبن صبري.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقدت أجرى تلفزيون اليمن مقابلة مع الرجل اليمني حسن واصل الذي ذكر أنه تزوج من سيدة سودانية قبل 35 عام بمكة المكرمة.

وبعد حرب الخليج طلب منها مرافقته لكنها رفضت وقررت العودة للسودان وسمح لها بذلك, وأكد أنه عندما فارق زوجته كانت حامل منه وطلب منها أن تسمي المولود صبري الذي ظللت أبحث عنه سنوات طويلة.

مقدم البرنامج فجر له المفاجأة حينما أدخله في مكالمة على الهواء مع إبنه صبري وتبادلا خلالها التحايا ودموع الفرح تغمر الأستوديو.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين