مليشيا الدعم السريع تطلق النار على طائرة إجلاء تركية بالخرطوم أحد أفراد الطاقم





قالت القوات المسلحة، إن مليشيا الدعم السريع فتحت النار في طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها بمطار وادي سيدنا.

وأضاف بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، (تعرضت طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم الجمعة إلى إطلاق نار من قبل المتمردين أثناء تقربها للهبوط بمطار وادي سيدنا مما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها، هبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة ٧:٢٥ بمطار وادي سيدنا بسلام وجاري إصلاح الطائرة).

وتابع البيان (تحذر القوات المسلحة من محاولات المتمردين عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة).

الخرطوم: ST