الجيش: المتمردون ينهبون فرعي بنك الخرطوم بسوبا شرق والجريف شرق





القيادة العامة للقوات المسلحة

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣م

سعت ٠٠ : ٩

موجز موقف اليوم

الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد.

نجحت جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية.

استمرت عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عن طريق الخرطوم وبورتسودان.

استمرار المتمردين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان.

بدأ فتح وحدات من شرطة الإحتياطي المركزي تدريجيا بمناطق جنوب الخرطوم وسيتوالى نزولها تباعا بمناطق العاصمة.

اشتبكت قواتنا مع المتمردين في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان وحققت عمليات التمشيط نجاحات في المنطقتين.

ما زال المتمردون مستمرين في محاولات يائسة دفع قوات مندحرة من غرب البلاد، وقد جرى التعامل مع رتل معادي جنوب غرب جبرة الشيخ وتدمير حوالي ٢٥ عربة وجاري رصد التحركات.

في إطار استمرار نهج المتمردين في تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، قاموا بنهب فرعي بنك الخرطوم بسوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، إضافة لنهب عدد كبير من المحلات التجارية ببحري حتى المحطة الوسطى.

ما زالت عمليات الهروب مستمرة بين صفوف المتمردين، وتجدد القيادة العامة تنويهها لأفرادهم بالنأي بأنفسهم عن التمادي في التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع المناطق والفرق للاستفادة من قرارات القائد العام بالعفو والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة