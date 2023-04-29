شاهد الصورة التي تم وصفها بالأجمل والأروع منذ بداية الحرب.. عصفورة تترك الأشجار وأماكن جلوسها وتستقر في “كتف” جندي بالجيش السوداني ومتابعون: (حتى الطيور عرفت مكان الأمان والأطمئنان)





خطفت لقطة معبرة لجندي بالجيش السوداني الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث النشطاء والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت اللقطة المعبرة والتي تم اختيارها من قبل المتابعين كأجمل وأروع لقطة منذ بداية الحرب جندي بالجيش وعلى كتفه عصفورة صغيرة.

وأكد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أن العصفورة تركت الأشجار والمناطق العالية التي تجلس عليها واختارت أن تستقر في كتف هذا الجندي الطيب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حصدت الصورة آلاف الإعجابات والتعليقات, وكتب أحد المعلقين على الصورة (حتى الطيور عرفت مكان الأمان والأطمئنان).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين