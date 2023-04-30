شاهد بالصورة والفيديو.. القبض على اللصوص الذين قاموا بنهب وسرقة أحد فروع بنك الخرطوم بمنطقة سوبا ومفاجأة غير متوقعة تنفجر لحظة القبض عليهم





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على اللصوص الذين قاموا بنهب وسرقة أحد فروع بنك الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فاجأت مجموعة من قوات الدعم السريع التي تدخل في اشتباكات قوية مع الجيش السوداني جمهور مواقع التواصل بقبضها على اللصوص.

وقال أحد أفراد الدعم السريع في حديثه الذي فاجأ به الجميع أنهم في الدعم السريع يحاولون حماية المواطنين وممتلكاتهم ولذلك قامت قوة بمطاردة اللصوص وألقت القبض عليهم وتم اقتيادهم داخل عربة كبيرة “دفار”.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين انقسم ما بين مشيد بقوات الدعم السريع وما بين ساخر, حيث وصفت الفئة الثانية الأمر بأنه مسرحية قامت بها قوات الدعم السريع.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين