البنك المركزي: انتظام العمل بمعظم فروعه بالولايات ولا تاثير على الودائع





اعلن بنك السودان المركزي انتظام العمل بمعظم فروعه بولايات السودان المختلفة اعتبارا من اليوم الأحد 2023/4/30م ، كما باشرت فروع المصارف التجارية بتلك الولايات تقديم خدماتها المصرفية بما في ذلك خدمات السحب والإيداع النقدي.

وافاد البنك المركزى عبر بيان توضيحي لاعلامه ان هناك حريق جزئي ومحدود نشب ببنك السودان المركزي – فرع الخرطوم بشارع البلدية قبل ثلاثة أيام وتمت السيطرة عليه، وأحدث أضرار في الكلادن الخارجي للمبنى ولم تقع أي أضرار كبيرة تذكر والحمدلله.

وطمأن المركزي جمهور المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية أن أموالهم في الجهاز المصرفي بأمان، وأن ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على ودائع الجمهور طرف تلك البنوك.

مؤكدا ان بنك السودان المركزي يبذل جهوداً مستمرة من أجل عودة جميع الخدمات المصرفية بشكل طبيعي في جميع أرجاء السودان لتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر وسائل الدفع المختلفة بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني مثل تطبيقات الهاتف الجوال ونقاط البيع والمقاصة الإلكترونية متمنيا ان يعم السلام والامان جميع ارجاء البلاد.