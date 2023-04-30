



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان توضيحي من بنك السودان المركزي

انتظم اليوم الأحد 30/4/2023 العمل في معظم فروع بنك السودان المركزي بالولايات, كما باشرت فروع المصارف التجارية بتلك الولايات تقديم خدماتها المصرفية بما في ذلك خدمات السحب والإيداع النقدي.

كما نفيد بأن هناك حريق جزئي ومحدود نشب ببنك السودان المركزي -فرع الخرطوم بشارع البلدية قبل ثلاثة أيام وتمت السيطرة عليه، وأحدث أضرار في الكلادن الخارجي للمبنى ولم تقع أي أضرار كبيرة تذكر والحمدلله.

ونطمئن جمهور المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية أن أموالهم في الجهاز المصرفي بأمان، و أن ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر علي ودائع الجمهور طرف تلك البنوك.

إن بنك السودان المركزي يبذل جهوداً مستمرة من أجل عودة جميع الخدمات المصرفية بشكل طبيعي في جميع أرجاء السودان لتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر وسائل الدفع المختلفة بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني مثل تطبيقات الهاتف الجوال ونقاط البيع والمقاصة الإلكترونية.

ختاماً نسأل الله أن يعم الأمن والسلام جميع أرجاء البلاد.

إعلام بنك السودان المركزي