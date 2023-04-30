القوات المسلحة توافق على تمديد جديد للهدنة





اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة موافقتها على تمديد الهدنة للمرة الثانية ولمدة 72 ساعة عبر بيانها اليوم بناءا على الوساطة الامريكية السعودية شريطة ان تلتزم الطرف الاخر بمتطلبات الهدنة وفيما يلى تنشر سونا نص البيان

القيادة العامة للقوات المسلحة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣م – سعت ٤٥ : ٧

بناءا على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة ٧٢ ساعة على أن تبدأ إعتبارا من إنتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة