الجيش: نتيجة لفشل مخططات قادة المتمردين في الإستيلاء على السلطة بالقوة، لجأوا إلى (..)





*القيادة العام للقوات المسلحة*

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣م

سعت ٣٥ : ٨

*موجز موقف اليوم*

الموقف العملياتي لقواتنا مستقر بالعاصمة، مع هدوء الأحوال في جميع ولايات البلاد.

رصدنا مستمر لتحركات العدو وإستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا.

وافقت القوات المسلحة على طلب تجديد الهدنة المعلنة على الرغم من رصدنا الدقيق لتحركات ونوايا العدو.

تم التعامل مع أهداف متحركة للمتمردين عصر اليوم غرب المويلح وشمال سجن الهدى وجاري الرصد لأي تحركات حالية.

نجح كمين لقواتنا شمال بحري في تكبيد قوة صغيرة للمتمردين على متن ثلاث عربات قتالية استلمت منها إثنتين وإنقلبت الثالثة وتم أسر خمسة من المتمردين أكدوا لقواتنا أنهم كانوا بصدد الهروب إلا أن زملاءهم من المتمردين هددوهم بالقتل حال الهروب.

نتيجة لفشل مخططات قادة المتمردين في الإستيلاء على السلطة بالقوة، لجأوا إلى إتباع سياسة الأرض المحروقة وذلك بحرق ونهب المزيد من البنوك والمحلات التجارية واللجوء للتخريب، حيث عمدوا اليوم إلى نهب وحرق بنك التضامن فرع السوق الشعبي أمدرمان وكسر كل محلات الخندقاوي والمحلات المجاورة، ونهب كل ما فيها.

تكرر إتباع المتمردين لأسلوب التغلغل داخل الأحياء السكنية، نهيب بمواطنينا إتخاذ الحيطة والحذر وذلك بمحاولة إغلاق الطرق الداخلية بالأحياء لإعاقة تحركاتهم بها.

تتقدم القوات المسلحة بأسمى آيات الشكر والعرفان لشعبنا العظيم الصابر على همجية وتعديات المتمردين التي لم تشهد لها بلادنا مثيلا في تاريخها الطويل، وعلى وقفتهم المشهودة إلى جانب قواتهم المسلحة، ونعد شعبنا باقتراب وضع الحد لمعاناته قريبا بإذن الله .

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*