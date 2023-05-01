وزارة الخارجية تجدد إدانتها القوية لممارسات قوات الدعم السريع المتمردة وخروقاتها الصارخة





وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان صحفي

تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها لما تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة من خروقات للهدنة وانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وذالك باجبارها المواطنين العزل إخلاء المنازل ومن ثم نهب الممتلكات واتخاذ المنازل مقرات عسكرية.

واذ تشير الوزارة إلى بيان المتحدث باسم المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف الصادر يوم ٢٨ أبريل ٢٠٢٣م والذي أكد ادانته لاستمرار قوات الدعم السريع في إرغام المواطنين على إخلاء منازلهم بالقوة.

تجدد وزارة الخارجية إدانتها القوية لممارسات قوات الدعم السريع المتمردة وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، فإنها تحث المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية لإدانة هذا السلوك وكافة الممارسات التي تقوم بها قوات الدعم السريع المتمردة.

صدر في الخرطوم

٣٠ أبريل ٢٠٢٣م