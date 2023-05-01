«ياريت والله».. بالفيديو.. أول تعليق من “حميدتي” بشأن امتلاك قواته طائرات مسيرة





كشف قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حقيقة امتلاك قواته طائرات مسيرة.

وقال حميدتي، خلال حديثه لقناة الشرق: “ياريت يكون عندنا طائرات مسيرة، والله لو لقينا طائرات مسيرة كويسة معانا، لكن ما عندنا!”.

الجدير بالذكر أن الحرب دائرة من أسابيع، بين قوات الدعم السريع والجيش السواني، ويسعى كل طرف للسيطرة على البلاد.

صحيفة المرصد