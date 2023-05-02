العطا: ستتم مصادرة أموال الخائن حميدتي التي جمعها من تهريب الذهب وتعويض كل المتضررين من الحرب





الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة وقائد عمليات أم درمان لقناة الحدث:

#عاجل | ستتم مصادرة أموال الخائن حميدتي التي جمعها من تهريب الذهب وتعويض كل المتضررين من الحرب

#عاجل | تم أسر بعض الضباط وأسرهم من المنازل لأن آل دقلو لا أخلاق لهم ولا شرف..

#عاجل | مجلس السيادة سوف يجتمع لعزل حميدتي.. ليس هناك شيء اسمه الدعم السريع.. هذه ميليشيا متمردة

#عاجل | ستتم محاكمة كل المتمردين بمن فيهم المدنيين الذين تعاونوا معهم

#عاجل | معركة القيادة العامة هي أم المعارك بجانب معارك اخرى..

#عاجل | ليس هناك أي تفاوض مع خائن وهناك عفو لكل من يقولون ارضا سلاح..

#عاجل | الشعب السوداني صبر معنا واستحق التحية.. اسبوع او اسبوعين ان شاء الله.. سينتهي وجود مليشيا الدعم السريع.

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