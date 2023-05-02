مفاجأة.. ميسي تجاهل باريس في رحلة السعودية





فجر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أزمة في “حديقة الأمراء” بسفره المفاجئ إلى السعودية، أمس الاثنين.

وكان ميسي سافر بسبب توقيعه عقود العمل كسفير للسياحة في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ميسي قدم إذنا للنادي الفرنسي من أجل السفر إلى السعودية، لكن لم يوافق عليه كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس أو لويس كامبوس المدير الرياضي.

وجاء ذلك بسبب قرار جالتييه بتقليص إجازة اللاعبين هذا الأسبوع إلى يوم واحد فقط وليس يومين، عقب الهزيمة أمام لوريان بالدوري الفرنسي.

ورغم ذلك سافر ميسي إلى السعودية دون إذن مسؤولي باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير بأن البرغوث في طريقه للرحيل، بسبب توتر علاقته مع الجمهور ورغبته في العودة إلى برشلونة.

موقع كووورة