



وزارة الصحة الاتحادية:

مقتل 550 شخصاً وإصابة أكثر من 4900 آخرين منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع حتى ١ مايو

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وزارة الصحة الاتحادية: تقارير المتابعة اليومية للاحداث من ولايات السودان

الصحة الاتحادية:تراكمي الإصابات والوفيات حتى 1 مايو 2023م

4926 حالة إصابة و550 حالة وفاة بولايات السودان المختلفة

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم 1مايو 2023م بالمركز والولايات ، وأوضح التقرير عن هدوء في كل الولايات عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.

حيث تم تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1مايو دون تسجيل اي حالة وفاة بالمستشفيات فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور .

علما أن جملة تراكمي الإصابات 4926 حالة إصابة و 550 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان .

جملة الولايات التي تأثرت حتى يوم 1مايو 2023 (12) ولاية.

وكشف التقرير عن عدد( 569) حالة هي تراكمي الحالات المحولة لولاية الجزيرة.

بالإضافة للمجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة ولاية الخرطوم كانت هناك عدد من المبادرات التي اسهمت في زيادة تشغيل المستشفيات و منها مبادرة جمعية اختصاصي الاطفال مع منظمة صندوق إعانة المرضي و منظمة موفز و خدمات النساء و التوليد مع استشاريي النساء والتوليد و نقابة الاطباء في أمريكا و كذلك تشغيل مستشفي بشاير بمبادرة من الجراحين و الاختصاصيين و الكوادر الطبية.

ملحوظة:

تقرير الوفيات والإصابات حسب ما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة و الخاصة بولابات السودان المختلفة و حتى التاريخ المذكور في التقرير.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم

وزارة الصحة الاتحادية

2 مايو 2023م