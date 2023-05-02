شاهد بالصور.. ضابط بالدعم السريع يظهر في كل إطلالة برتبة عسكرية جديدة.. ظهر قبل أقل من سنتين برتبة نقيب وفاجأ الجميع مع بداية الحرب وهو برتبة عقيد وساخرون: (شكلك بترقي نفسك براك)





سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من ضابط بقوات الدعم السريع بعد ظهوره المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفت الضابط انتباه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في فترات متقاربة وهو يترقى في الرتب العسكرية بشكل حير المتابعين.

الضابط حسين برشم ظهر قبل أقل من سنتين على مواقع التواصل وهو برتبة نقيب, ليتفاجأ المتابعون بتدرجه من رتبة نقيب إلى رائد ثم مقدم قبل أن يصيبهم بالذهول خلال ظهوره أثناء الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع وهو برتبة عقيد.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد عبر الكثير منهم من العشوائية في الترقيات داخل الدعم السريع, بعكس النظام المتبع في القوات المسلحة والتي تحتاج فيها لأربع سنوات كاملات حتى تترقى من رتبة إلى أخرى.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاته التي تجاوزت المئة تعليق سخر الضابط ومن المؤسسة التي يعمل فيها وكتب أحدهم: (شكلك بترقي نفسك براك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين