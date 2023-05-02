شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية تشبه الحركات التي فعلها الطيار الحربي بطائرته لحظة قصفه لقوات الدعم السريع برقصات هدى عربي والفنانة ترد عليها ضاحكة (مشية الباشا)





نشرت ناشطة سودانية تغريدة ساخرة, سخرت بها من قوات الدعم السريع بعد قصفهم من قبل الجيش السوداني أمس الاثنين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الجيش السوداني كان قد قام بطلعات جوية عبر طيرانه استهدف بها تجمعات وتمركزات لقوات الدعم السريع بمدن العاصمة المختلفة.

وكتبت الناشطة على الفيديو الذي ظهر فيه الطيار الحربي السوداني وهو يقوم بحركات بهلوانية بطائرته بعد قصفه لقوات الدعم السريع (الجنجا ضربو الطياره بالمضاد فاكرين نفسهم رموها صاحبك معلم رقص ليهم رقصه هدى عربي).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين يبدو أن تدوينة الناشطة الساخرة قد نالت إعجاب الفنانة هدى عربي, لتقوم الأخيرة بمشاركة التدوينة وتعلق ضاحكة (مشية الباشا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين