الجيش: تم رصد هروب أعداد كبيرة من المتمردين بأم درمان متجهة إلى الغرب





القيادة العامة للقوات المسلحة

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣م

سعت ٣٠ : ٢٣

الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة، وذلك بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية واستمرار التحركات العسكرية، والارتكاز داخل بعض الأحياء وسرقة ممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح.

رصدنا حدوث اشتباك بين المتمردين في شرق النيل بالمنطقة الواقعة بين كبرى الكرياب ومرابيع الشريف بسبب شروع مجموعة منهم في الهروب.

استمرت أعمال كسر ونهب البنوك اليوم حيث تعرض بنك فيصل الإسلامي وبنك المزارع والمال المتحد، كما قاموا بكسر ونهب العديد من المحلات التجارية في منطقة محيط إستاد الهلال بأم درمان.

كما قام المتمردون بنهب وقود من طلمبة مخطط اللؤلؤة.

في إطار اعتداءاتهم المتكررة على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، أبلغ السفير الهندي أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماما وسرقة بعض ممتلكات السفارة من قبل المتمردين، بما فيها سيارة برادو موديل ٢٠١٧ باللوحة الدبلوماسية ٢-٢٥.

تم رصد أهداف معادية تم التعامل معها في مناطق متفرقة من العاصمة.

تم رصد هروب أعداد كبيرة من المتمردين بأم درمان متجهة إلى الغرب.

تجدد القوات المسلحة دعوتها لأفراد المليشيا المتمردة بالاستفادة من عفو السيد القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية في جميع أنحاء السودان والنأي بأنفسهم عن التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة.

تعبر القوات المسلحة عن بالغ تقديرها لشعبها الصامد علي وقفته الصلبة بجانب قواته المسلحة التي تعده بقرب النصر- بإذن الله .

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة