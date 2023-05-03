



والي نهر النيل يقف على سير العمل بمستشفيات الولاية

وقف الاستاذ محمد البدوي عبد الماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف خلال زيارات شملت مستشفيات الدامر وعطبرة وبربر رافقته من خلالها الدكتورة امل أحمد حسن مدير عام وزارة الصحة بالانابة وقف على سير العمل بتلك المستشفيات.

وحيا الوالي جهود الكوادر الصحية بالولاية والتي تعمل في ظل الظروف الراهنة حيث تستقبل فيها الولاية اعدادا كبيرة من القادمين من الخرطوم مؤكدا أن موقف الامداد الدوائي مطمئن للغاية الا أنه أشار الى الشح في بعض الأدوية وكشف عن اتصالات تمت مع بعض الولايات المجاورة وبعض دول الجوار لتوفير كميات من الأدوية للولاية خلال الايام القليلة المقبلة.

واشار الوالي الى العديد من الكوادر الطبية من ابناء الولاية الذين قدموا للولاية وابدو رغبتهم للعمل بالولاية حتى انجلاء الظروف الحالية مؤكدا انهم يشكلون اضافة حقيقية خاصة أصحاب التخصصات النادرة بالولاية.

وحول تحصيل الايرادات بالمستشفيات اعلن الوالي العمل والرجوع لاورنيك 15 الورقي بضوابط محددة اصدرتها وزارة المالية بالولاية لحين العودة للعمل بالتحصيل الالكتروني.

من جانبها حيت الدكتوره امل أحمد حسن مدير عام وزارة الصحة بالانابه الوالي وحكومة الولاية وغرفة الطوارئ بالولاية لاهتمامهم بالقطاع الصحي في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد مؤكدة ان الكوادر الصحية تعمل بكل طاقتها وان العمل يسير بصورة طيبة في ظل استقبال العديد من الحالات المحولة للولاية من الخرطوم واكدت جاهزية مستشفيات الولاية لاستقبال اية حالات.

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