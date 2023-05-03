انفجار قوي وسط الخرطوم وتصاعد الدخان بمحيط القصر الرئاسي





وقع انفجار قوي، الأربعاء، وسط العاصمة السودانية الخرطوم، تبعه تصاعد لأعمدة الدخان في محيط القصر الرئاسي.

جاء ذلك وفق شهود عيان للأناضول، فيما تجددت الاشتباكات صباحا ودوّت أصوات الانفجارات في عدد من مناطق الخرطوم.

وتأتي هذه الاشتباكات رغم الهدنة المعلنة بين الحيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة تنتهي منتصف ليلة الأربعاء، بينما تبدأ هدنة جديدة لمدة 7 أيام تبدأ الخميس.

وأفاد شهود عيان الأناضول، بحدوث “انفجار قوي وقع في وسط الخرطوم وتصاعد الدخان في محيط القصر الرئاسي”.

وقال آخرون إن “أصوات انفجارات سمعت في شمال مدينة بحري شمالي الخرطوم، مع سماع أصوات مضادات الطائرات”.

كذلك، حلقت الطائرات العسكرية في مناطق شرق النيل شرقي الخرطوم، بحسب الشهود.

يأتي ذلك، فيما تواجه العديد من أحياء الخرطوم نقصا حادًّا في المياه وانقطاعا في التيار الكهربائي ونقصًا في الوقود، بحسب مراسل الأناضول.

ومساء الثلاثاء، تبادل طرفا الصراع في السودان الاتهامات حول المسؤولية عن خرق الهدنة الإنسانية السارية.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للطرف الآخر.

الأناضول