روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم بالدرون





قال الكرملين الأربعاء إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان “استهدفت مسيّرتان الكرملين… تم تعطيل الجهازين” واصفا العملية بأنها “عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية”.

وقال البيان: “وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين”.

و”نتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين”.

وجرى تداول فيديو يظهر دخانا يتصاعد من الكرملين.

وأكد الكرملين إن عرض الاحتفال بيوم النصر في التاسع من ماي سيجري في موسكو على الرغم من الحادث، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”.

سكاي نيوز