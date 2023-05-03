عاجل .. وفاة الفريق شرطة نصر الدين عبد الرحيم مساعد المدير العام للمرور و مدير عام قوات الشرطة بالإنابة





وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

قال تعالى ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)

صدق الله العظيم

بقلوب مفعمة بالحزن ينعي جميع منسوبي الشرطة الفريق شرطة / نصر الدين عبد الرحيم مساعد المدير العام للمرور – مدير عام قوات الشرطة بالإنابة الذي إنتقل الي رحمة مولاه أثر عله مرضية لم تمهله طويلاً بالمستشفى التركي بالخرطوم ظل فقيد الشرطة مرابطا ً منذ يوم انطلاقة الأحداث في الخامس عشر من /ابريل – 2023 بقيادة الاحتياطي المركزي، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء والصديقين وان يلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.