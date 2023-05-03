بعد أن تم توقيفها وهي طريقها لمغادرة البلاد عبر البر.. الجيش السوداني يأمر بإطلاق سراح والدة حميدتي على الفور وعدم إعتراض طريقها وجمهور مواقع التواصل يغرد مشيداً: (هذه هي القيم والعقيده لدى القوات المسلحة)





فجرت ناشطة سودانية معروفة مفاجأة كبيرة حينما كشفت عن توقيف والدة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من قبل وحدة بالاستخبارات السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت الناشطة تبيان توفيق الخبر على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتم وتداوله على نطاق واسع.

وأكدت تبيان أن والدة محمد حمدان دقلو (حميدتي ) قد خرجت من منطقة الفوله غرب كردفان متوجهه لأفريقيا الوسطى تم اعتراض طريقها بواسطة الإستخبارات العسكريه والتحفظ عليها.

وتابعت الناشطة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: فإذا بالقياده العامة للقوات المسلحة تأمر بإطلاق سراح السيارة التي تقل والدته وعدم إعتراض طريقها فهي ام سودانية مقدسه ومحترمة مثلها وجميع امهاتنا.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أشاد بأخلاق قيادات الجيش السوداني بسبب هذا الموقف الانساني العظيم وكتب عدد من المعلقين: (هذه هي القيم والعقيده لدى القوات المسلحة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين