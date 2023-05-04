شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية المتابعين.. أفراد بالدعم السريع يعتقلون رجل من الشارع يرتدي “جلابية” يزعمون أنه الطيار الذي يقوم بقصفهم وتدميرهم





أثار أفراد من قوات الدعم السريع سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول أفراد الدعم السريع وهم يقومون باعتقال رجل داخل إحدى سياراتهم والتحقيق معه.

وزعم فرد من الدعم السريع قام بتصوير الفيديو عبر كاميرا هاتفه أن الرجل الذي ظهر وهو يرتدي “جلابية” هو أحد الطيارين الذين يعملون بالقوات المسلحة.

وأكد بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن هذا الرجل هو ضابط برتبة عقيد في الجيش وقام بقصفهم عبر طائرة حربية, وعندما أنكر الرجل حذره فرد الدعم السريع قائلاً (أمنع الكلام).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين