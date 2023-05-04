الجيش: قواتنا مستمرة في أداء واجبها المقدس في تخليص البلاد من المليشيا المتمردة





القيادة العامة للقوات المسلحة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣م

سعت ٢٠ : ٢٢

موجز موقف عمليات اليوم

الوضع العملياتي مستقر تماما في جميع ولايات البلاد .

منطقة العاصمة

لم يلتزم المتمردون بالهدنة المعلنة واستمروا في الخروقات المعتادة التي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية وأعمال تخريب المنشآت الحيوية ونهب ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية والبنوك، والقيام ببعض التحركات العسكرية.

حاول المتمردون صباح اليوم تعزيز قوتهم الموجودة بجزء من القصر الجمهوري والتي كانت أصلا مكلفة بتأمينه قبل المؤامرة، تصدت قواتنا لمحاولة العدو وكبدته خسائر فادحة.

جرت اشتباكات مع قواتنا نهار اليوم في منطقة السوق العربي ومحيط القصر الجمهوري انتهت بوقف تحركات العدو وكبدته خسائر كبيرة.

قام العدو باعتراض قوة من الشرطة قوامها عشرة أفراد على متن عربتين في منطقة السوق العربي، استشهد منهم خمسة وجرح أربعة وأسر واحد.

جرى توسيع نطاق التمشيط بأجزاء من مناطق العاصمة، كما جرى التعامل مع أهداف معادية بتلك المناطق.

يتم رصد تحركات لتعزيزات للمتمردين من اتجاه الغرب إلى العاصمة وصلت حتى بارا وجاري المتابعة.

في إطار عملياته لتخريب المنشآت العامة، يقوم العدو باستهداف المحولات الرئيسية للكهرباء ومحطات المياه وإجبار المهندسين المدنيين بتعطيلها تحت تهديد السلاح.

قواتنا مستمرة في أداء واجبها المقدس في تخليص البلاد من المليشيا المتمردة وتبشرهم بنصر قريب يضع حدا لمعاناة مواطنينا من ممارساتهم الغريبة على قيم وموروثات بلادنا وشعبنا.

تجدد القوات المسلحة الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة والإستفادة من عفو السيد القائد العام وذلك بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة