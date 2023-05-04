بيان القيادة العامة للقوات المسلحة





القيادة العامة للقوات المسلحة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣م

سعت ٢٠ : ٧

اشتبكت قواتنا فجر اليوم مع المتمردين الذين حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية.

تلقى العدو عقابا حاسما وتشتت قواته مابين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا عدد من العربات القتالية للمتمردين واستلمت خمسة عربات تركها العدو في ميدان المعركة.

تنوه القوات المسلحة المواطنين الكرام بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصا على سلامتهم لحين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها.

الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى.

العزة والصمود لشعبنا الأبي وقواته المسلحة.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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