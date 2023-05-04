الهلال يهزم برشلونة ويزاحم منافسا شرسا في سباق ميسي





بات مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عالقا بين 3 جهات بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، في يونيو/حزيران المقبل.

وأشار جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق الانتقالات بشبكة “سكاي سبورت” إلى أن خورخي ميسي، والد اللاعب، سيجتمع خلال أيام قليلة مع مسؤولي إنتر ميامي الأمريكي.

وأضاف أن عودة (ليو) إلى ناديه السابق، برشلونة الإسباني، تبدو معقدة بسبب الوضع المالي للعملاق الكتالوني.

وأكد أيضا أن الهلال السعودي، هو المرشح الأقوى للفوز بصفقة ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تقدم بعرض فلكي.

ولفت إلى أن النادي السعودي أغرى النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022، براتب سنوي قيمته 400 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 مليون يورو من عقود الرعاية.

استدرك خبير سوق الانتقالات “لكن في الساعات القليلة المقبلة، سيعقد خورخي لقاء مع مالك إنتر ميامي، رغم أن الانتقال للنادي الأمريكي أمر معقد”.

وأشار مراسل شبكة “سكاي سبورت” في ختام تقريره، إلى أن الهلال السعودي يتفوق على الجميع في سباق الفوز بصفقة ميسي، إلا أن ملاك نادي إنتر ميامي يرفضون رفع راية الاستسلام، وسيواصلون محاولاتهم حتى اللحظات الأخيرة.

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