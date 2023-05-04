



القيادة العام للقوات المسلحة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣م

سعت ١٠ : ٢١

موجز موقف اليوم

الموقف العملياتي بجميع أنحاء السودان، وكل المدن والمناطق العسكرية مستقرة وهادئة عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

تواصل خرق المتمردين للهدنة المعلنة منذ صباح اليوم، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية فجر اليوم، وقد تم دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

حاول العدو منتصف نهار اليوم الهجوم على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم وتصدت له قواتنا بنجاح وحاليا تسيطر عليها قواتنا بالكامل.

تعرضت مدينة الأبيض وقيادة الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) لهجوم غادر من المتمردين نهار اليوم، وقد تم سحق العدو وتكبيده خسائر كبيرة جارى حصرها ويقوم رجال الهجانة حاليا بمطاردة فلول العدو خارج المدينة.

يجري رصد تجمعات للمتمردين في مناطق ببحري وشرق الخرطوم جاري متابعتها بدقة وقواتنا في كامل جاهزيتها للتصدي لأي مغامرة جديدة.

تواصلت أيضا الممارسات الإرهابية للمتمردين وذلك بنهب البنوك التجارية والمحلات، كما استولوا على مستشفى التوليد بأم درمان وطردوا المرضى وحولوه لموقع عسكري، كما قاموا بتعطيل عمل هيئة الإمدادات الطبية المركزية مما أدى إلى توقف الإمداد الدوائي بجميع أنحاء البلاد.

في إطار عمليات التخريب الواسعة للمرافق الخدمية بالبلاد، قام المتمردون بإجبار بعض المهندسين على تعطيل محطات التحكم الرئيسية للكهرباء والمياه مما أدى إلى انقطاعها عن مناطق واسعة من البلاد.

ننوه مواطنونا بالإبتعاد عن مواقع الإشتباكات وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة لحين وصول الفرق الفنية المختصة للتعامل معها حفاظا على سلامتهم.

نجدد الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في التمرد على الدولة، والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية.

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة