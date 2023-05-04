شاهد بالفيديو.. وسط حراسة أمنية مشددة هروب شخصية كبيرة وهامة بالدعم السريع إلى إحدى دول الجوار عبر مروحية كان تنتظره في “الخلا”





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد اهتمام غير مسبوق بسبب ما يحتويه من تفاصيل بداخله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشر النشطاء مقطع الفيديو الذي أظهر شخصية بارزة بقوات الدعم السريع متجه نحو طائرة مروحية تقف في “الخلا”.

وكتب ناشرو المقطع الذي وجد تفاعل كبيرا من قبل المتابعين (انباء عن هروب شخصية كبيرة في الدعم السريع إلى إحدى دول الجوار).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أيضاً القيادي بالدعم السريع وهو متوجه نحو المروحية وسط حراسة أمنية مشددة من الضباط والجنود.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين