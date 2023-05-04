المفوضية القومية لحقوق الانسان تطالب قوات الدعم السريع بإخلاء مستشفى الولادة بأم درمان





تصريح صحفي حول الهجوم على مستشفى الولادة بأم درمان:

تبعًا لتصريح إدارة مستشفى الولادة بأم درمان بشأن هجوم قوة تتبع لقوات الدعم السريع على المستشفى ومن ثم الارتكاز داخلها، واذ تدين المفوضية القومية لحقوق الإنسان هذا الهجوم الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الانساني، فانها في الوقت نفسه تطالب بالآتي:

1. تطالب المفوضية القومية لحقوق الانسان قوات الدعم السريع بإخلاء المستشفى فورا من القوة المتمركزة داخله وإخلاء جميع المستشفيات الأخرى من جميع المظاهر المسلحة.

2. تجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بإخلاء جميع المرافق الخدمية بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية ومرافق المياه والكهرباء وغيرها من المؤسسات الضرورية لتوفير الخدمات للسكان المدنيين.

3. تجدد مطالبتها لطرفي النزاع بضرورة التوافق على ممرات انسانية لمعالجة جميع المشكلات المرتبطة بالمرافق الصحية ومدها بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتشير المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى تقارير الجهات الطبية التي تؤكد خطورة الوضع بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة.

4. تبدي المفوضية القومية لحقوق الإنسان قلقا بالغا جراء التدهور المريع في الحالة الإنسانية وجراء المخاطر التي يتعرض لها القطاع الصحي ، بما في ذلك خطر انهياره الشامل .

5. تجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها لطرفي النزاع بالوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار.

الخرطوم 04 مايو 2023