تنويه مهم من القوات المسلحة لمنسوبي مليشيا حميدتي





لا ،،، لاحتلال بيوت ومنازل المواطنين .

لا ،،، لإتخاذ المواطنين دروعا بشرية.

لا ،،، لتحويل المستشفيات ثكنات عسكرية .

لا ،،، لنهب ممتلكات المواطنين .

لا ،،، لنهب البنوك وحرق الأسواق.

لا ،،، لاستهداف محطات الكهرباء والمياه.

لا ،،، للتدرع بالمؤسسات الخدمية ومنعها من تقديم الخدمات للمواطنين.

لا ،،، للقتال من أجل أسرة.

لا ،،، لاستمرار تدفق الأجانب وتجنيدهم بمليشيا حميدتي .

لا ،،، لنهب ذهب وموارد السودان وتهريبها للخارج.

لا ،،، لمليشيا أنشأها النظام البائد وتتغلغل فيها عناصره .

#نعم ،،، لتسليم نفسك أيها المقاتل بمليشيا حميدتي مع ضمان سلامتك وضمك للقوات المسلحة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة.

#نعم ،،، لإلقاء السلاح ووضعه جنبا ومغادرة الطرقات والبيوت والأزقة وظل الأشجار وعنابر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه والعودة إلى أسرتك مع ضمان ضمك إلى الجيش السوداني بعد تقديم استمارتك أو ما يدل على إنتماءك لمليشيا حميدتي (أسرة دقلو او دقلو أخوان).

#الجيش_صاحي

#إنهاء_التمرد

#جيش_واحد_شعب_واحد

#ده_جيش_بتداوس؟

القوات المسلحة السودانية