



الخارجية تدعو المجتمع الدولي تصنيف الدعم السريع كمنظمة ارهابية

أصدرت وزارة اليوم بيانا أدانت فيه السلوك الإرهابي لقوات الدعم السريع المتمردة ومنعها المواطنين من الوصول لصيدلية الإمدادات الطبية المركزية وترويع المواطنين و إتخاذهم كدروع بشرية وتدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لإدانة المليشيا المتمردة وتصنيفها كمنظمة ارهابية ، وتطبيق إجراءات المسآءلة القانونية والعدلية وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

لا زالت قوات الدعم السريع المتمردة مستمرة في تعدياتها وإنتهاكاتها الإنسانية، وقد إختارت هذه المرة منع المواطنين من الوصول لصيدلية الإمدادات الطبية المركزية، يضاف هذا التصرف غير الإنساني لسجل قوات الدعم السريع الإجرامي الممعن في إنتهاك المواثيق والأعراف الدولية ، والذي إستهدف جميع القطاعات الحيوية بالعاصمة الخرطوم لا سيما مؤسسات القطاع الصحي .

إن استمرار قوات الدعم السريع المتمردة في ترويع المواطنين وإتخاذهم كدروع بشرية بل واستخدام المستشفيات كثكنات عسكرية والمواصلة في النهب والإتلاف الموثّق للصيدليات المجتمعية، ومنع العاملين بصيدلية الإمدادات الطبية المركزية بالخرطوم من تقديم الخدمة ، مع عدم تمكين المواطنين من الوصول إليها ، مما أدى لاغلاقها التام ، لهو جريمة في حق مواطنين الأبرياء ، تسّتوجب الإدانة ، ذلك أن إستهداف الصيدلية المركزية بمثابة الإمعان في صنع كارثة صحية ، لما تقدمه من خدمات توفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة والمستهلكات والاجهزة والمعدات الطبية الأخرى، في وضع يتسم بشح الإمداد وصعوبة الوصول إليه .

تكرر وزارة الخارجية إدانتها لهذا السلوك الإرهابي ، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لإدانة المليشيا المتمردة على الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد مؤسسات الدولة والمواطنين الأبرياء والمرافق الصحية ومنافذ الخدمة الصيدلانية في البلاد ، وتصنيفها كمنظمة ارهابية ، وتطبيق إجراءات المسآءلة القانونية والعدلية في الوقت المناسب.

سونا