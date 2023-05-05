شاهد بالفيديو.. حميدتي يسجل اعترافاً هاماً: (لم تكن لدي أي خلافات مع البرهان قبل تجمع القوى السياسية في الإتفاق الإطاري)





أكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى محللين سياسيين أن بداية الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع حميدتي كانت بسبب بعض الأحزاب السياسية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استدل المتابعون في حديثهم بتصريح قاله دقلو خلال مداخلة هاتفية بقناة العربية قبل أكثر من أسبوع.

وقال حميدتي وقتها مسجلاً اعترافاً هاماً حسبما وصفه المتابعون: (أن قبل تجمع القوى السياسية في الإتفاق الإطاري لم تكن لديه أي مشاكل أو خلافات مع قائد الجيش البرهان).

وكتب العميد طبيب طارق الهادي معلقاً على المقطع وفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين: (الزول دا بفت داعميه فت القحاتة والكبار الذين هم وراء القحاتة حايصفوه قبل ما يفتهم (جنود إبليس أجمعون)أتذكرونهم.).

وتابع: (كذلك إنتبهوا لكلمته (أنا قبل الإطاري ما عندي مشكلة مع البرهان)هذا هو التاريخ الذي (بدل فيه تبديلا)ونقض العهد والقسم الذي أداه أما الجيش ممثلا في القائد العام).

وختم تدينته التي تفاعل معها المئات من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي: (كسرة:والله انا نفسي أعرف بعد كل الجاه والمال والمناصب التي حازها بأي شئ أغروه).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين